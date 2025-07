Efteling

Foto's: dit is het zwembad van het nieuwe Efteling Grand Hotel, met sauna en stoomcabine

FOTO'S Wie blijft slapen in het nieuwe Efteling Grand Hotel mag gratis gebruikmaken van de Pool & Spa in de kelder. In het souterrain van het hotelgebouw is een bescheiden zwembad met spafaciliteiten gerealiseerd. Hotelgasten kunnen daar ontspannen vóór of na een bezoek aan het attractiepark. Een fotoreportage van Looopings brengt de ruimte voor het eerst uitgebreid in beeld.

Het grootste zwembad heeft een diepte van 130 centimeter. Blikvanger is een marmeren ornament aan het dak: de Magische Bron, waar af en toe water uit stroomt. Het bad loopt door richting een bubbelbank. Even verderop zijn een babybad van 5 centimeter en een peuterbad van 25 centimeter te vinden.

Voor de kleintjes liggen speelelementen klaar. Men zorgde ook voor gratis kluisjes, kleedhokjes, handdoeken en douches. Bezoekers kunnen kosteloos water met verschillende smaken tappen. Verder zijn er een infraroodsauna en een stoomcabine. Het dragen van badkleding is overal verplicht.



Massages

Op een later moment moet het mogelijk worden om massages te boeken. Het zwembad is dagelijks geopend van 08.00 tot 22.00 uur, exclusief voor hotelgasten. Losse tickets aanschaffen is geen optie. Kinderen onder 10 jaar mogen de Pool & Spa alleen betreden onder begeleiding van een volwassene. Medewerkers houden een oogje in het zeil.



Het gebruik van geluidsapparatuur, drijfmiddelen of andere attributen is niet toegestaan. Ook filmen en fotograferen mag in principe niet, om privacyredenen. Tijdens een testweekend gold daarvoor een uitzondering.



Blauwtinten

De stijl, met grote pilaren en veel blauwtinten, wordt door de Efteling omschreven als "sprookjesachtige elegantie". Het Grand Hotel is de tweede plek in de wereld van de Efteling waar verblijfsgasten kunnen zwemmen: vakantiepark Bosrijk beschikt al sinds 2009 over een eigen binnenzwembad, het Badhuys.