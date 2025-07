Efteling

Een entree met grandeur: neem een kijkje in de lobby van het Efteling Grand Hotel

FOTO'S De lobby van het nieuwe Efteling Grand Hotel moet hotelgasten onderdompelen in luxueuze sferen. "Heden en verleden komen samen in een elegant interieur met verfijnde design-elementen", zegt de Efteling over de stijl. Een Looopings-reportage met ruim 45 foto's toont hoe de ontvangst verloopt en hoe de ruimte is vormgegeven.

Voor het eerst maakt de Efteling gebruik van valet parking: gasten van het Grand Hotel parkeren hun auto op de rotonde voor de ingang. Daarna zet een medewerker de wagen weg. Personeelsleden zorgen er ook voor dat tassen en koffers naar de kamer worden gebracht.

Vervolgens stappen bezoekers binnen in een modern ingericht vertrek met een wenteltrap, lichtgroene pilaren, een dambordvloer en bordeauxrode kasten met Efteling-attributen. Boven twee goudkleurige ronde balies hangt een bijzondere kroonluchter met 193 gouden sleutels. Er staat ook een zelfspelende piano die automatisch meespeelt met de hotelsoundtrack.



Viool

Voorbeelden van Efteling-rekwisieten zijn een Pardoes-beeldje van een oude wegwijspaal, de viool uit het verdwenen Spookslot, een maquette van een Droomvlucht-hemelburcht, een beeldje van sprookjesfiguur Heuvelbuik uit De Zes Dienaren, een Klein Duimpje-ornament, een Pieck-muisje en een opwindbare Chinese Nachtegaal.



Verder hangen er posters met Pieck-ontwerpen én de openingsaffiche van het Sprookjesbos uit 1952. Er liggen gezelschapsspellen en boeken klaar, waaronder Grand Hotels of the World en The Grand Budapest Hotel. 's Avonds wordt de lobby gebruikt voor een entertainmentact met een piccolo en een prinses.



24 uur per dag

Naast de bagagekamer is een genderneutrale toiletruimte te vinden. Tegenover de liften bevindt zich koffiebar Biscuit. Daarnaast ligt Hotel Boutique Sens, een souvenirwinkel die 24 uur per dag geopend is. Het tientallen miljoenen euro's kostende hotelcomplex, met zeven etages en 140 kamers, gaat vrijdag officieel open.