Disneyland Paris

Disneyland Paris brengt dansshow A Million Splashes of Colour terug in 2026

VIDEO Bezoekers van Disneyland Paris kunnen volgend jaar opnieuw kijken naar A Million Splashes of Colour, een show uit 2024. Na een jaar afwezigheid keert de productie - een combinatie van een parade en een dansvoorstelling op Central Plaza - terug in februari 2026. Dat heeft Disneyland vrijdag bekendgemaakt.

"Maak je klaar voor een oogverblindende ervaring", laat Disney weten. "Stap in deze bruisende musicalshow en duik in het hart van Disney's creatieve inspiratie." De show ging in februari 2024 in première, met een medley van dertig Disney-hits.

Mickey, Minnie, Goofy en Donald kregen daarbij gezelschap van Disney-personages als Timon, Judy Hopps, Stitch, Sneeuwwitje, Rapunzel, Mirabel, Asha, Moana, Tiana, Joy, Aladdin, Miguel en Pinokkio. De soundtrack, met de nummers The Future's Starting Right Now, Un Million d'Histoires en A Million Stories, staat sinds september 2024 op streamingdiensten als Spotify.



Einddatum

De exacte start- en einddatum zijn nog niet bekendgemaakt. A Million Splashes of Colour verving de vergelijkbare voorstelling Dream and Shine Brighter uit 2022 en 2023. Deze zomer wordt Central Plaza gebruikt voor Disney Music Festival.