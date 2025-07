Avonturenpark Hellendoorn

Voor 4 euro zijn bezoekers van Avonturenpark Hellendoorn verzekerd tegen regen

Bang dat je dagje uit verpest wordt door slecht weer? Bezoekers van Avonturenpark Hellendoorn kunnen deze zomer een regenverzekering afsluiten. Dat kost 4 euro per ticket. Enkele jaren geleden hanteerde het Overijsselse pretpark al hetzelfde concept, voor 2 euro. Nu keert de verzekering terug met een hoger tarief.

"Met onze regenverzekering ben je goed voorbereid op een onverwachte regenbui", laat Hellendoorn weten. Als er op een bezoekdag tussen 10.00 en 16.00 uur meer dan 5 millimeter regen per vierkante meter valt, ontvangen bezoekers een gratis ticket voor een andere openingsdag in 2025.

"Zo kun je met een gerust hart genieten van alle attracties, shows en avonturen, ongeacht wat de weergoden in petto hebben." Het afsluiten van de regenverzekering kan in de online ticketshop, voorafgaand aan het bezoek. Terugkomtickets moeten opgehaald worden bij de infobalie. Informatieschermen in het park geven aan of er voldoende regen is gevallen.



Leidraad

De hoeveelheid regen wordt gemeten op het entreeplein: op het kassahuisje staat een speciale meter. "Wij hanteren uitsluitend deze regenmeter als leidraad, deze is bepalend", waarschuwt Hellendoorn. "We maken geen gebruik van weerapps of weersvoorspellingen."