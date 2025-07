Europa-Park Erlebnis-Resort

De recensies zijn binnen: langverwachte bioscoopfilm Europa-Park wordt afgekraakt

FOTO'S Filmkenners laten weinig heel van de allereerste bioscoopfilm van Europa-Park. Nederlanders moeten nog een paar maanden geduld hebben tot de première van Grand Prix of Europe, maar bij onze oosterburen is de productie al sinds afgelopen week te zien. Inmiddels zijn de eerste recensies binnen. Die zijn niet bepaald positief.

Grand Prix of Europe gaat over de mascottes van Europa-Park: de muizen Ed en Edda. Het verhaal draait om een Europese racewedstrijd. Voor het project werkten Europa-Park en zusterbedrijf Mack Magic samen met filmmaatschappij Warner Bros. Volgens Europa-Park zelf zijn de reacties op de film laaiend enthousiast, maar bij het bekijken van de Duitse reviews ontstaat een heel ander beeld.

Op Filmstarts.de krijgt de speelfilm een teleurstellende score: 1,5 van de 5 sterren. Jochen Werner merkte dat de plot schaamteloos werd gekopieerd van de Disney-Pixar-film Cars. Goede ideeën gaan "volledig verloren" en de racecircuits "ademen geen enkele culturele flair uit": ze voelen eerder als levels in een videogame.



Super Mario Kart

En dat klinkt leuker dan het in werkelijkheid is, aldus Werner, want een potje Super Mario Kart bevat meer humor en enthousiasme dan een gemiddelde race in Grand Prix of Europe. De recensent vindt het animatiewerk vrij goed, al merkt hij op dat er op de achtergrond regelmatig figuren staan die voortdurend dezelfde bewegingen herhalen. Het zorgt ervoor dat de personages "volkomen levenloos lijken".



Erger nog, zo schrijft Werner, is dat Grand Prix of Europe totaal niet grappig is. Ondanks verschillende pogingen om het publiek aan het lachen te maken is er "geen enkele goede grap te bekennen". De film "voelt als een honderd minuten durend computerspel waar je zelf niet in mag spelen". De makers hadden meer tijd en geld moeten steken in een gedegen script.







Niet onder de indruk

Oliver Armknecht van Film-rezensionen.de is ook niet onder de indruk van de geanimeerde racefilm. De races hadden leuk kunnen zijn, maar worden niet volledig benut. "Ook in andere opzichten schiet Grand Prix of Europe tekort. Zo had het scenario een kans kunnen zijn om de Europese landen echt in de schijnwerpers te zetten. Maar ze beperken zich tot het plaatsen van herkenningspunten en laten het daarbij."



Armknecht miste naar eigen zeggen humor, sfeer en uitgewerkte ideeën. Al met al is Grand Prix of Europe wat hem betreft vooral middelmatig: er blijft weinig hangen. Het leverde een 5 op als rapportcijfer. Thomas Schultze van The Spot Media & Film moest bij het zien van Grand Prix of Europe eveneens denken aan Cars, maar ook aan Disney's Zootopia.



Grappen

Johanna Kippe van de Abendzeitung vindt de plot van de film "nogal repetitief". Ze benadrukt dat de film niet kan meedoen met de wereldtop. De website Kino-Zeit klaagt over een gebrek aan originaliteit. "Geen enkele plotwending is origineel of onverwacht en alle grappen zijn al eerder in verschillende varianten vertoond", concludeert Lukas Hoffmann. Hij denkt wel dat de jonge doelgroep het project zal omarmen.







Kijker Sebastian Schmitt beschrijft de film als "grote tijdsverspilling". "Die geweldige meneer Mack doet zich voor als een Disney-wannabe. Op de première waren alleen betaalde sterren uit de Z-categorie aanwezig. Ze waren natuurlijk allemaal dolenthousiast, maar ze konden niet vertellen waar de film over ging." De blog Familienausflug Bayern miste creativiteit. "Echte verrassingen of diepgang zijn moeilijk te vinden."



Een tragedie

Op het platform EPD Film deelt recensent Frank Arnold 2 van de 5 sterren uit. Hij verbaasde zich over het grote aantal scenarioschrijvers op de aftiteling. De hoofdpersonages missen namelijk originaliteit, zegt Arnold. "Net als het verhaal zelf." Enkele bijrollen toverden af en toe een lach op het gezicht. "Maar over het algemeen is het een tragedie."



Er is ook een krant die wél zeer positief is over de film: Bild, het grootste dagblad van Duitsland. Europa-Park en Warner Bros. gingen echter een samenwerking aan met het blad. Als onderdeel daarvan kwam producent en Europa-Park-directeur Michael Mack naar de Bild-redactie voor een videointerview. Ook publiceerde Bild een recensie door een kinderpanel. Alle kinderen vonden de film fantastisch.