Walibi Belgium

Video: Walibi Belgium presenteert de grootste droneshow van België

VIDEO Walibi Belgium heeft een groot jubileumfeest zaterdagavond afgesloten met een indrukwekkend dronespektakel. Bezoekers konden na zonsondergang kijken naar de grootste droneshow van het land: vijfhonderd lichtgevende drones vormden verschillende figuren en taferelen in de lucht.

Op zaterdag 26 juli was het precies vijftig jaar geleden dat de Belgische Walibi-vestiging de poorten opende. In de dronevoorstelling werd vijf decennia aan geschiedenis in vogelvlucht samengevat. Dat begon met het oude Walibi-logo en het openingsjaar, gevolgd door een Walibi op waterski's: een verwijzing naar de allereerste attractie van het park.

Daarna vormden de drones onder meer achtbanen, zwembad Aqualibi, de verdwenen mascotte Walibelle, gitaren van de rockbands WAB en The Skunx én de huidige mascotte. Het Six Flags-tijdperk werd vertegenwoordigd door vrijevaltoren Dalton Terror.



Technologische hoogstandjes

Verder zagen we onder meer dronefiguren gebaseerd op Exotic World, Kondaa, Popcorn Revenge en Dock World. De finale bestond uit het huidige jubileumlogo. Walibi sprak over een "magische en spectaculaire show vol technologische hoogstandjes".



De productie zou om 22.30 uur beginnen, maar uiteindelijk moesten toeschouwers langer geduld hebben. Rond 23.00 uur werd het wachten alsnog beloond. Na afloop kwam er goed nieuws voor pretparkfanaten die het verjaardagsfeest hebben gemist: alle reguliere jubileumactiviteiten, waaronder een comeback van de oude mascottes en waterfietsen, worden verlengd tot eind augustus.