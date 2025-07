Disneyland Paris

Disneyland Paris onthult bronzen beelden voor nieuw themagebied Adventure Way

FOTO'S Disneyland Paris kleedt het nieuwe themagebied Adventure Way aan met bronzen standbeelden. Volgend jaar wordt het Walt Disney Studios Park hernoemd naar Disney Adventure World. Bezoekers wandelen dan over een uitgestrekte boulevard richting het nieuwe meer Adventure Bay.

Daarbij passeren ze een grote tuin, geïnspireerd op Engelse parken: Gazebo Garden. Disney plaatste daar verschillende beelden uit Britse Disney-verhalen: Peter Pan, Winnie de Poeh en hondjes uit 101 Dalmatiërs. Ze zijn inmiddels geïnstalleerd, zo blijkt uit recente foto's.

Daarop poseren ook algemeen directeur Natacha Rafalski en creatief directeur Michel den Dulk. "De gasten van Disneyland Paris kunnen wegdromen en slenteren tussen deze charmante beelden als de uitbreiding in 2026 opent", laat men weten.



Zweefmolen

Adventure Way wordt ook voorzien van twee attracties: een zweefmolen rond Pixar-film Up en een bootjescarrousel gebaseerd op Rapunzel: Raiponce Tangled Spin. Even verderop is een nieuwe eetgelegenheid neergezet: The Regal View Restaurant and Lounge.