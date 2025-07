Movie Park Germany

Movie Park waarschuwt voor houten achtbaan: verboden voor mensen met nek- of rugklachten

Bezoekers met nek- of rugpijn mogen geen ritje meer maken in de beruchte houten achtbaan The Bandit in Movie Park Germany. Daarvoor waarschuwt het Duitse pretpark op een nieuw bord bij de ingang van de pijnlijke rollercoaster. The Bandit staat garant voor zeer ruwe ritjes.

Wie nek- of rugklachten heeft, moet The Bandit voortaan overslaan, zo valt te lezen op het tweetalige informatiebord. "Wij willen u erop wijzen dat deze attractie een houten achtbaan is met bijzondere rijeigenschappen", luidt de tekst.

"Volgens onze veiligheidsinstructies is het gebruik van deze attractie niet toegestaan voor personen met nek-, schouder- en/of rugklachten." Door de regel expliciet te benoemen bij de ingang hoopt Movie Park het aantal klachten over de oncomfortabele attractie te verminderen.



Te soft

The Bandit stamt uit 1999. Tijdens een ritje krijgen passagiers meermaals harde beuken te verwerken. Hoewel er al jaren kritiek is op de ruwheid, heeft het park de achtbaan tot nu toe altijd verdedigd. "Is Bandit te heftig, dan ben jij te soft", meldde Movie Park enkele jaren geleden nog op social media.



Eerder vertelde marketingdirecteur Manuel Prossotowicz dat "alleen tieners en abonnementhouders" problemen hebben met The Bandit. "Families zijn er gek op", zei hij in 2020. "Geloof het of niet, maar uit al onze enquêtes blijkt dat dit de attractie is die mensen echt heel leuk vinden."



Stalen rails

Vorig jaar gaf Prossotowicz toe dat intern wel nagedacht wordt over het installeren van stalen in plaats van houten rails, om de rit soepeler en spectaculairder te maken. "Het kan een optie zijn als de reguliere retrack niet meer werkt of als de achtbaan echt op is", luidde de uitleg. "De vraag is: wanneer?"