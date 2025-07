Kermis

Kermisexploitant legt de lat hoog: 'Eerste volwaardige themabeleving op de kermis'

Een nieuwe Nederlandse kermisattractie moet de lat voor beleving flink hoger leggen. Vanaf volgend jaar kunnen kermisbezoekers in de thrillride Kanurah stappen. Exploitant Louis Vallentgoed belooft "een themabeleving die de grenzen van wat een kermis kan bieden volledig herdefinieert".

Hij bestelde een attractie van het type jet fighter: een Nederlandse primeur. Het apparaat bestaat uit een gigantische draaiende arm met twee gondels die 360 graden kunnen roteren. Zo bereiken maximaal twintig inzittenden een hoogte van 24 meter. De première moet plaatsvinden in het voorjaar van 2026.

Vallentgoed wil naar eigen zeggen inzetten op innovatie binnen de kermisbranche. Normaal gesproken blinken kermisattracties niet uit in thematiek, zeker vergeleken met varianten in themaparken. Kanurah moet daar verandering in brengen, als "eerste volwaardige themabeleving op de kermis".



Fonteinen

In samenwerking met de firma The Entertainment Crew werd een nieuw concept ontwikkeld, inclusief een voorshow, decor, effecten, een verhaallijn én uiteraard een spectaculaire rit. De climax wordt gevormd door een show met vuur, fonteinen, licht en op maat gemaakte audio, geïntegreerd rond de eerste jet fighter van Nederland.



"Bezoekers worden onderdeel van een archeologische expeditie naar een mysterieuze Mayatempel, waar een eeuwenoude vloek langzaam tot leven komt", luidt de beschrijving. De attractie zelf is afkomstig van de Italiaanse fabrikant Technical Park.



Storytelling

"Met Kanurah geven we een nieuw antwoord op wat een kermisattractie kan zijn", zegt creatief projectleider Sjoerd Walravens. "We brengen de storytelling, techniek en beleving uit de themaparken naar de kermisbranche."



Men keek bewust naar attracties in themaparken: niet alleen wat betreft vormgeving, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van looproutes, techniek en showregie. "Alles is functioneel en draagt bij aan de beleving. Daarmee doorbreken we het traditionele denken binnen de kermisbranche."