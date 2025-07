Walibi Belgium

Foto's: Brussels icoon Manneken Pis vandaag verkleed als Walibi

FOTO'S Het vijftigjarig bestaan van Walibi Belgium wordt vandaag gevierd met... een plassende kangoeroe. Manneken Pis, het iconische plassende beeldje in Brussel, is voor de gelegenheid voorzien van een speciale Walibi-outfit.

De beroemdste inwoner van de Belgische hoofdstad hult zich vanmiddag in een op maat gemaakt Walibi-mascottepakje. Het kostuum werd vervaardigd in het kostuumatelier van het attractiepark in Waver. Manneken Pis draagt de Walibi-kledij tussen 12.00 en 18.00 uur.

Daarna gaat het pakje naar het museum GardeRobe MannekenPis. Walibi-directeur Jean-Christophe Parent spreekt over "een onverwacht maar hartverwarmend eerbetoon". "Het toont hoe het park door de jaren heen een plek heeft veroverd in de Belgische verbeelding, ver buiten zijn attracties."



Oprichter

In het Brusselse stadhuis vond eerder vandaag een speciale ceremonie plaats met vertegenwoordigers van de stad, het huidige directieteam van Walibi, voormalige directeurs en de kinderen van oprichter Eddy Meeùs.