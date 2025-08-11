Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn gaat parkeerplaats overkappen: carports met zonnepanelen

De parkeerplaats van Avonturenpark Hellendoorn wordt voorzien van overkappingen. Bezoekers parkeren hun auto over een tijdje onder carports met zonnepanelen. Het Overijsselse pretpark spreekt over een "duurzame mijlpaal". In het najaar starten de werkzaamheden.

Men hoopt de zonnepanelen volgend jaar in gebruik te kunnen nemen. Het project wordt gerealiseerd in opdracht van energiepartner Fudura. Voor de bouw is de firma SolarParking ingeschakeld. De toevoeging moet 1,09 kWp genereren.

Daarmee wordt "een aanzienlijk deel" van de energiebehoefte van het park ter plaatse opgewekt, aldus Hellendoorn. Het doel is om duurzaamheidsdoelen te realiseren, kosten te besparen en klantgerichter te worden, zegt Erwin Mulder van Fudura.



Schaduw

Bovendien staan voertuigen straks in de schaduw én zorgt men voor veertig laadpunten voor elektrische auto's. Mulder noemt het "een investering die zich op meerdere vlakken terugverdient".



Parkdirecteur Rens-Jan van Vliet is blij dat hij bezoekers vanaf volgend jaar "een duurzame én comfortabele parkeerervaring" kan bieden. Volgens hem gaat een langgekoesterde wens in vervulling. Over het project wordt al jaren gesproken.



Efteling

Avonturenpark Hellendoorn is niet de eerste Nederlandse dagattractie met zonnepanelen op de parkeerplaats: eerder kozen de Efteling en DierenPark Amersfoort daar al voor. Walibi Holland heeft carports op het parkeerterrein voor evenementen als muziekfestivals en de Halloween Fright Nights.



