Efteling

Efteling sluit Danse Macabre met onmiddellijke ingang: komende dagen dicht

De nieuwste attractie van de Efteling is onaangekondigd gesloten. Efteling-bezoekers moeten Danse Macabre voor onbepaalde tijd missen, bevestigt een woordvoerster aan Looopings. De sluiting was vooraf niet gecommuniceerd: er is vandaag een technische storing aan het licht gekomen.

"We weten nog niet precies wat het probleem is, dat zijn we aan het uitzoeken", legt de voorlichtster uit. "We weten daarom ook nog niet hoelang het gaat duren." Uit voorzorg is op de openbare onderhoudskalender gezet dat het spookspektakel tot en met zondag 27 juli buiten gebruik zal zijn.

Die datum kan dus nog wijzigen: mogelijk is de storing eerder opgelost of houdt het probleem langer aan. Normaal gesproken worden tijdelijke storingen niet vermeld op de Efteling-website. "Maar omdat het zo'n populaire attractie is, willen we onze gasten erover informeren. We hopen uiteraard dat Danse Macabre zo snel mogelijk weer open kan."



Flinke domper

Tot begin september, het einde van het zomerseizoen, zou eigenlijk geen enkele Efteling-attractie buiten bedrijf zijn. Tijdens de drukste periode van het jaar wil men in principe alle attracties operationeel hebben. De plotselinge sluiting is voor de Efteling én bezoekers dan ook een flinke domper.



Danse Macabre opende op 31 oktober vorig jaar. Aanvankelijk draaide de attractie - een dynamic motion stage van fabrikant Intamin - opvallend soepel. Half mei introduceerde de Efteling een volledig nieuw ritprogramma, met heftigere bewegingen.



Winterperiode

Sindsdien zijn storingen schering en inslag, al bleef de attractie tot nu toe nooit meerdere dagen achter elkaar dicht. Er is ook groot onderhoud gepland voor de winterperiode: naar verwachting blijven de poorten van Danse Macabre gesloten van maandag 24 november tot en met vrijdag 5 december.