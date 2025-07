Disneyland Paris

Disneyland Paris waarschuwt voor brandbare Ratatouille-koksmuts: product uit de handel

Disneyland Paris heeft een koksmuts van Ratatouille per direct uit de handel genomen. De reden: bij een veiligheidscontrole is vastgesteld dat het item de toegestane niveaus voor ontvlambaarheid overschrijdt. Er is een terugroepactie in gang gezet. "Gebruikers worden blootgesteld aan het risico op brandwonden", laat Disney weten.

Het gaat om een witte muts met een knuffeltje van Rémy uit Ratatouille en de tekst "Bon appétit" op de voorkant. Op de achterkant prijkt het logo van de Pixar-film Ratatouille, met de attractienaam - L'Aventure Totalement Toquée de Rémy - en de vermelding van Disneyland Paris, waarbij de letter A vormgegeven is als een stuk kaas.

De officiële productnaam is "P15CHAPO Ratatouille Attract" en de waarschuwing geldt voor het batchnummer FAC-038611-24323, verkocht tussen maart en juni 2025. Wie zo'n brandbare muts gekocht heeft, wordt verzocht om het souvenir niet meer te gebruiken en terug te sturen naar Disneyland Paris voor een terugbetaling.



Pakket

Dat kan door het product te verzenden aan Disneyland Paris - Communication Visiteurs, Boîte Postale 100, 77777 Marne la Vallée Cedex 4 in Frankrijk. Portokosten worden vergoed. Het is ook mogelijk om de muts terug te brengen naar de winkels in de Disney-parken of in Disney Village.