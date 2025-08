Familiepark Drievliet

Drievliet deelt deze maand kortingsbonnen uit aan vroege vogels

Drievliet deelt in de zomervakantie kortingsvouchers uit aan bezoekers. Bij binnenkomst - tot 11.30 uur - krijgen gasten kortingsbonnen in hun handen gedrukt. Die kunnen ze gebruiken voor de horecagelegenheden en souvenirwinkel.

Het doel is "om de zomerse beleving extra kracht bij te zetten", zegt een woordvoerder. "Met deze voucher geven we onze gasten een warm welkom en stimuleren we tegelijkertijd de horeca-omzet."

De bonnen zijn goed voor korting op onbeperkt koffie, korting op een combideal met koffie en appelgebak tot 12.00 uur, een gratis milkshake bij aankoop van twee stuks, 10 procent korting in Daan's Winkel tussen 12.00 en 14.00 uur en korting op een tweede Daan Pelikaan-knuffel.



Entertainment

Het Haagse familiepark blijft deze zomervakantie op verschillende dagen langer geopend, als onderdeel van het nieuwe evenement Drievliet Zomertijd. Bezoekers zijn dan welkom tot 20.00 uur. Er wordt gezorgd voor extra entertainment.