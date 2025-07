Efteling

Bijzondere gasten melden zich bij Efteling-poort, maar beveiligers laten hen niet naar binnen

FOTO'S Beveiligers van de Efteling zijn vanochtend geconfronteerd met wel heel bijzondere bezoekers. Bij één van de stalen poorten van het attractiepark verschenen rond 11.30 uur plotseling twee tamme rendieren, met twee begeleiders.

De ontmoeting vond plaats bij een gesloten dienstpoort naast de Python en Joris en de Draak, waar normaliter geen bezoekers passeren. Het is onduidelijk waar de dieren vandaan kwamen, maar Efteling-medewerkers hadden zichtbaar lol met de ongewone gasten.

De zogenoemde kariboes droegen een halster en bleven kalm. Ze poseerden geduldig voor de geïnteresseerde beveiligers, alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Een ritje in de Python zat er niet in: het personeel liet de rendieren uiteindelijk niet naar binnen.