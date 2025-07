Kermis

Glijbaan op Tilburgse kermis dicht na ongeluk: meisje (8) breekt enkel

De grote glijbaan op de Tilburgse kermis is woensdagavond gesloten naar aanleiding van een incident. Een 8-jarig meisje kwam rond 22.45 uur ten val bij de 14 meter hoge Mega Slide. Daarbij brak ze haar enkel.

Hulpdiensten plaatsten schermen om het slachtoffer in alle rust te kunnen behandelen. Uiteindelijk is het gewonde kind per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De Mega Slide, waarbij personen op matjes naar beneden glijden, bevindt zich op de kruising van de Paleisring en het Koningsplein.

Na het voorval is de attractie direct gesloten voor onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, een standaardprocedure. Daaruit moet blijken of er iets mis is met de glijbaan. De Tilburgse kermis duurt nog tot en met zondag 27 juli.