Kinderpretpark Julianatoren

Stroomstoring treft Julianatoren: volledige park buiten werking, inclusief alle attracties

VIDEO Een stroomstoring heeft Kinderpretpark Julianatoren in Apeldoorn donderdagochtend platgelegd. Eigenlijk zouden bezoekers om 10.00 uur verwelkomd worden, maar door regionale stroomuitval ontstonden er problemen. Dat meldde het attractiepark op social media.

"Op dit moment is er sprake van een stroomstoring in de regio, waardoor het volledige park, inclusief alle attracties, momenteel buiten werking is", luidde de boodschap. "Ook zijn wij op dit moment niet bereikbaar via telefoon en e-mail." Het zorgde voor een lange rij op de parkeerplaats.

De netbeheerder werkte aan een oplossing. "We hopen dat de storing spoedig wordt verholpen, zodat het park weer normaal kan functioneren." Dat gebeurde uiteindelijk rond 11.15 uur. "Op een enkele attractie na werkt alles weer en is het park weer volledig toegankelijk voor alle bezoekers."



Sprookjes Zomeravond

De Julianatoren blijft geopend tot 20.00 uur voor een Sprookjes Zomeravond, onderdeel van de jaarlijkse Sprookjesweken. Het evenement staat vandaag in het teken van Assepoester, met speciale shows om 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 en 19.00 uur.



Verder bestaat het dagprogramma onder meer uit het Sprookjesconcert, de muzikale act BakeyTown, de parkshow Jul & Julia en de Magische Wensput en verschillende meet-and-greets.