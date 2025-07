Efteling

Video: in dit Efteling-restaurant regent het binnen

VIDEO Een restaurant in de Efteling kampt met een lekkage - en dat is niet voor het eerst. Bezoekers ontdekten woensdag hoe het begon te regenen ín Kashba, het restaurant in themadeel Wereld van Sindbad.

Een kort filmpje laat zien hoe er water naar beneden sijpelt naast Bar Nomade. In 2023 kwam dat gedeelte van het horecacomplex ook al blank te staan tijdens een stortbui. Nu is er opnieuw sprake van een lekkage.

Kashba wordt gerund door horecagroep Vermaat, met eigen personeel. De vloer bestaat uit een zeil met een print gebaseerd op Perzische tapijten.