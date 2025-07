Madame Tussauds Amsterdam

Madame Tussauds levert tegelijkertijd dertien nieuwe beelden af van Taylor Swift

VIDEO Wassenbeeldenattractie Madame Tussauds heeft Taylor Swift dertien keer vereeuwigd. Er werden maar liefst dertien nieuwe beelden van de wereldberoemde popster gefabriceerd, voor dertien verschillende Tussauds-vestigingen. Eén daarvan kwam terecht in Amsterdam.

Eigenaar Merlin Entertainments noemt het de "meest ambitieuze lancering tot nu toe". In totaal gaat het om dertien steden op vier continenten. "Hiermee krijgen Swifties over de hele wereld de unieke kans om hun idool van dichtbij te bewonderen en te ervaren hoe het voelt om samen met Taylor op het podium te staan."

Swift sloot onlangs haar recordbrekende wereldtournee af, met 149 uitverkochte shows. Madame Tussauds greep die mijlpaal aan voor het creëren van de beelden, die "iconische momenten van deze historische tour" vertegenwoordigen.



Derde avond

De wassen Swift in Amsterdam is gekleed in een oranje top en roze minirok, gebaseerd op de derde avond van haar tour in Amsterdam in juli 2024. Andere beelden gaan naar Berlijn, Blackpool, Boedapest, Hollywood, Hongkong, Las Vegas, Londen, Nashville, New York, Orlando en Sydney. Een reizend beeld zal voor het eerst te zien zijn in Shanghai.



Het getal 13 werd niet zomaar gekozen: dat is het lievelingsgetal van de zangeres. Het gebeurt vaker dat Madame Tussauds dezelfde beroemdheid meermaals produceert. In 2023 werden nog zeven Harry Styles-beelden opgeleverd. Lady Gaga kreeg er acht in 2011.