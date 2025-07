Disneyland Paris

Eén van de Fantastic Four is deze maand te vinden in Disneyland Paris

VIDEO In Disneyland Paris duikt deze maand een ongebruikelijk personage op. Vanwege de première van de bioscoopfilm The Fantastic Four: First Steps is Ben Grimm aanwezig in themagebied Avengers Campus: een Marvel-superheld met een steenachtig pantser. Hij staat ook wel bekend als The Thing.

De nieuwe film The Fantastic Four: First Steps speelt zich af in een retrofuturistische wereld, gebaseerd op de jaren zestig. Vier jaar na het verkrijgen van hun superkrachten worden de vier titelhelden geconfronteerd met een kosmische dreiging: Galactus, een planeetverslindend wezen, komt naar de aarde.

De hoofdrollen worden gespeeld door Pedro Pascal (Mister Fantastic), Vanessa Kirby (Invisible Woman), Joseph Quinn (Human Torch) en Ebon Moss-Bachrach (The Thing). De Fantastic Four-franchise was voorheen in handen van 20th Century Fox. Toen Disney de filmstudio overnam, kon Marvel Studios met het merk aan de slag.



Portaal

In dat kader is één van de leden van de Fantastic Four nu voor het eerst te zien in Disneyland Paris. The Thing verschijnt bij het portaal bij de ingang van Avengers Campus. Het gaat niet om een klassieke meet-and-greet, maar om een selfiespot. Disney communiceert zelf niet wanneer The Thing zal verschijnen.