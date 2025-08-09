Bobbejaanland

Nieuw in Bobbejaanland deze zomer: de Anna West Wild West Revue

FOTO'S Bobbejaanland presenteert deze zomer een nieuwe muzikale act. Tijdens vijf zomeravonden, op alle zaterdagen tussen 26 juli en 23 augustus, kunnen bezoekers kijken naar de Anna West Wild West Revue. De voorstelling is om 13.30 en 15.00 uur te zien in themagebied Desperado City.

"Samen met Lola Blaze, Daisy Lou en Dusty Dalton brengt ze een gloednieuwe familieshow vol muziek, dans en humor", zegt Bobbejaanland over de komst van Anna West. Het park is op de zaterdagen geopend tot 21.00 uur.

Naast Anna West wordt op zomeravonden gezorgd voor ander entertainment, waaronder de Desperado City Band en meet-and-greets met de Bobbejaanland-mascottes en Nickelodeon-figuren. Duikshow The Lost Gold staat vier keer op het programma, namelijk om 13.00, 14.00, 16.00 en 18.00 uur. De ingang bevindt zich in Adventure Valley.



Rodeostier

Achteraan het park staat een mechanische rodeostier klaar. Ook bijzonder is de Cannonball Yodel: een trein die om 12.00 uur van het Bobbejaan Schoepenplein naar Desperado City rijdt. Bobbejaanland belooft "een muzikale verrassing". Verder wordt gezorgd voor verschillende foodtrucks.















