BonBon-Land

Deens attractiepark overstroomd: voor de tweede dag op rij gesloten

Eén van de grootste attractieparken van Denemarken blijft voor de tweede dag op rij dicht. BonBon-Land is deels ondergelopen door aanhoudende regen. Vanwege het noodweer werd besloten om de poorten dinsdag gesloten te houden. Ook vandaag - woensdag 23 juli - zijn bezoekers niet welkom.

"Het risico bestaat dat grote delen van ons park overstroomd raken", meldde BonBon-Land maandag al op social media. Dat schrikbeeld werd inderdaad werkelijkheid: paden zijn onbegaanbaar geworden. "Er is gewoon te veel water op onze parkeerplaats en rond verschillende attracties."

Een foto laat zien hoe het schommelschip Klaptorsken omringd is door water. Wie al een ticket had gekocht, mag op een andere dag terugkomen of het betaalde bedrag terugvragen. "We hopen op een goede zomer", vult men aan.



Slagharen

Het is de bedoeling om morgen - donderdag 24 juli - weer open te gaan voor publiek. Op dit moment is nog niet zeker of er blijvende schade is ontstaan. Dat moet nog onderzocht worden door technici. BonBon-Land maakt deel uit van de groep Parques Reundios, net als bijvoorbeeld Slagharen, Bobbejaanland en Movie Park.