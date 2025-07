Efteling

Gruwelijke onthoofding in de Efteling: baby-Laaf verliest kop

FOTO'S Een Efteling-bewoner is vanochtend zijn hoofd verloren. In het doorgaans zo gemoedelijke Lavenlaar werd een baby-Laaf onthoofd. Bezoekers konden zien hoe de kop van één van de jongste leden van het Volk van Laaf op de grond was beland. Zijn mutsje lag ernaast.

De kop zat op een witte stok, waar de nek van het Laafje normaal gesproken overheen wordt geschoven. Baby-Laven, ook wel Larfjes genoemd, worden door Oermoeder Lot verzorgd in het Kraamhuys van het Volk van Laaf.

De Laaf in kwestie heeft een toepasselijke naam: Link. Dit keer maakte hij het iets té link. Het gruwelijke tafereel werd vastgelegd door Cindy Vervuren.



Verholpen

"Dit ziet er niet al te best uit", schreef ze bij de beelden. Inmiddels is het probleem verholpen: als bij toverslag zit het hoofd van Link weer op de goede plek.