Dolfinarium

De meest controversiële attractie van Nederland bestaat zestig jaar: hoe nu verder met het Dolfinarium?

AUDIO Het Dolfinarium in Harderwijk viert deze zomer het zestigjarig bestaan. Dergelijke jubilea zijn normaal gesproken een feestelijke aangelegenheid, maar bij het Gelderse zeedierenpark wordt het feestgedruis overschaduwd door ophef en kritiek. In de Looopings Podcast staan we deze maand stil bij de vraag: hoe moet het nu verder met de meest controversiële attractie van Nederland?

Het Dolfinarium is al sinds 1965 een vaste waarde in Harderwijk. Tegenwoordig komt de trekpleister vooral in het nieuws vanwege aanhoudende discussies over dierenwelzijn. Uit onderzoek blijkt dat steeds meer Nederlanders geen toekomst zien in shows met dolfijnen, zeeleeuwen en walrussen. Ook de politiek wordt alsmaar kritischer op het park.

We nodigden directeur en parkmanager Alex Tiebot meermaals uit voor een gesprek, maar hij sloeg het aanbod af. Daarom praten we over zestig jaar Dolfinarium met Alex Romijn, algemeen directeur van dierenrechtenorganisatie Bite Back. Hij legt uit wat er volgens hem mis is met het park en wat een toekomstbestendige oplossing zou kunnen zijn.



Entree blokkeren

Romijn vertelt wat zijn organisatie doet om het publiek, de politiek en het bedrijfsleven in te laten zien dat het Dolfinarium niet meer van deze tijd is. Dat varieert van juridische stappen tot demonstraties voor de poort. Soms gaat men een stapje verder, bijvoorbeeld door de Dolfinarium-entree daadwerkelijk te blokkeren of ticketverkopers te hinderen. Maar gaan die protestacties niet te ver?



De belangenclub hoopt op het intrekken van de dierentuinvergunning, al zou een fokverbod voor de dolfijnen volgens de dierenactivisten ook een stap in de goede richting zijn. Bite Back denkt dat het Dolfinarium best overlevingskansen zou hebben als een waterpretpark met attracties in plaats van dieren. Romijn vertelt waar de dieren heen zouden kunnen.