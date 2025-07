Kermis

Noodstop in spookhuis: twee kinderen gewond

Bij een ongeluk met een spookhuis op een Duitse kermis hebben twee kinderen verwondingen opgelopen. Het ging mis in de darkride Fahrt zur Hölle 2.0, oftewel: de rit naar de hel. Tijdens een rit trad een technisch probleem op, waardoor de noodstop werd geactiveerd.

Bij het voorval raakten twee minderjarige passagiers lichtgewond. Ze klaagden na afloop over blauwe plekken en kneuzingen. Hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar een verdere behandeling bleek niet nodig.

Het incident vond zondag plaats op de Rheinkirmes in Düsseldorf. Vervolgens bleef de attractie een tijdlang gesloten. Er werden testritten gemaakt om een herhaling van de storing uit te sluiten, melden de autoriteiten.



Première

Fahrt zur Hölle 2.0, eigendom van kermisfamilie Fellerhoff, is de nieuwe versie van een klassieke spooktrein uit 2001. Decors, animatronics en effecten werden vernieuwd. De première vond plaats in Düsseldorf.