Hossoland

Problemen met vergunning van nieuw pretpark Hossoland: 'Illegaal'

Justitie in Polen onderzoekt of een gloednieuw attractiepark wel beschikt over de juiste exploitatievergunning. Er zijn aanwijzingen dat het pretpark Hossoland, dat eind juni de poorten opende, gerund wordt zonder de benodigde papieren. Volgens het management van Hossoland gaat het slechts om administratieve details.

Het Poolse Openbaar Ministerie ontving van de verantwoordelijke toezichthouder in de stad Gryfice meldingen over mogelijke illegale activiteiten. Uit een inspectie zou blijken dat de trekpleister niet de juiste vergunning zou hebben. "De faciliteit opereert illegaal, zonder de juiste documentatie", zegt een inspecteur van de gemeentelijke dienst voor openbare werken.

Een ingediende aanvraag zou onvolledig zijn. "Dit kan betekenen dat gebruikers van de faciliteit worden blootgesteld aan onbekende gevaren", meldt de officier van justitie. Men gaat bekijken of het noodzakelijk is om over te gaan tot vervolging. Voor die beslissing heeft justitie dertig dagen de tijd. Mogelijk worden er boetes opgelegd.



Verbaasd

Een woordvoerster van Hossoland reageert verbaasd op het bericht, omdat het attractiepark volgens haar juist goed contact heeft met de gemeente. Er zou wel degelijk een inspectie hebben plaatsgevonden. Daarna is het park niet gesloten. "Dit zijn dus hiaten in de documentatie. Het gaat om formele en juridische aanvullingen."



Alle geopende attracties zouden in ieder geval over de juiste keuringspapieren beschikken. Ook de brandweer, de politie en de inspectiedienst van de volksgezondheid hebben Hossoland naar tevredenheid gecontroleerd, aldus de voorlichtster. Het huidige seizoen duurt tot eind oktober.