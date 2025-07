Phantasialand

Phantasialand beschuldigd van racisme: meer dan 15.000 handtekeningen tegen Afrikaans themagebied

FOTO'S Phantasialand moet het Afrikaanse themagebied Deep in Africa zo snel mogelijk aanpassen. Dat is de boodschap van een online petitie die inmiddels al ruim 15.000 keer is getekend. Initiatiefneemster Melane Nkounkolo klaagt dat het parkdeel vol zit met clichés en racistische stereotyperingen.

Het Duitse pretpark ligt al langer onder vuur vanwege het Afrikaanse gedeelte: columnisten, organisaties en deskundigen klaagden in 2023 en 2024 al volop over de Afrikaanse themawereld, waarin het volledige continent over één kam geschoren wordt. Zangeres en influencer Nkounkolo gooit nu olie op het vuur door de discussie opnieuw aan te zwengelen.

"Afrika is geen land, maar een continent met meer dan vijftig staten, honderden talen en talloze geschiedenissen, tradities en culturele uitingen", schrijft ze in een statement. "Toch wordt deze diversiteit in het Afrikaanse deel van Phantasialand gereduceerd tot trommels, lemen hutten en dierengeluiden."



Racistische ideeën

Volgens Nkounkolo gaat het om "stereotype beelden die diepgeworteld zijn in het Europese koloniale verleden". "Ze blijven tot op de dag van vandaag racistische ideeën voeden." Ondanks de eerdere kritiek merkt de zwarte artiest dat er tot nu toe niets is veranderd in het attractiepark.



Ze strijdt naar eigen zeggen al jaren tegen anti-zwart racisme in Duitsland. "Ik weet hoe pijnlijk het is wanneer zwarte identiteiten worden gereduceerd tot clichés, vooral wanneer dat gebeurt op een plek die voor iedereen vreugde en vrolijkheid zou moeten bieden." Nu richt de vrouw zich rechtstreeks tot Phantasialand-eigenaar Robert Löffelhardt. Ze hoopt op een gesprek.







Zwarte gemeenschap

"Laten we praten. Nodig cultuurwerkers van Afrikaanse afkomst, historici, activisten en vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap uit." Samen zou een plan gemaakt kunnen worden voor een Afrika-gebied waar diversiteit centraal staat. Een grote trekpleister als Phantasialand zou volgens Nkounkolo een voorbeeld moeten zijn "voor een respectvolle, duurzame benadering van culturele representatie".



Phantasialand geeft in een reactie aan dat het parkdeel talloze elementen uit verschillende Afrikaanse culturen bevat. Daarom wordt bewust de term Deep in Africa gebruikt, in plaats van simpelweg Africa. "Dit doen we altijd met respect voor culturele diversiteit en verscheidenheid."



Aanpassingen

Men combineert onder andere "architectuur uit Mali, kunst uit Kameroen, muurschilderingen uit Burkina Faso, culinaire hoogstandjes uit Ghana en nog veel meer tot een totaalbeeld dat de grote diversiteit van het Afrikaanse continent viert". Er zijn geen plannen voor aanpassingen.