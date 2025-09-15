Bobbejaanland

Bobbejaanland worstelt met droogte en oppompverbod: tijdelijke dam in de vijver

FOTO'S Maatregelen tegen de droogte hebben ook gevolgen voor Bobbejaanland. Op bepaalde plekken in België is het momenteel verboden om water op te pompen, vanwege de aanhoudende droogte en uitzonderlijk lage waterpeilen. Dat geldt ook voor de Nete, de rivier die langs het attractiepark in Lichtaart loopt.

In het verleden werd water uit de Nete gebruikt om de vijver in Bobbejaanland te vullen. Dat water gaat dan weer naar waterattracties als wildwaterbaan El Rio en boomstambaan Wild Water Slide. Nu er een zogenoemd onttrekkingsverbod van kracht is, haalt men geen water meer uit de Nete.

"Sinds dit captatieverbod is ingesteld, heeft Bobbejaanland meteen maatregelen genomen", vertelt een woordvoerster aan Looopings. Dat brengt wel uitdagingen met zich mee. "Door de extreme droogte deze zomer, in combinatie met het verbod, staat het waterpeil in onze vijver te laag om bijvoorbeeld El Rio vlot te opereren."



Oplossing

De voorlopige oplossing is de bouw van een tijdelijke dam in de grote vijver, ter hoogte van de matjesglijbaan in Desperado City. "Dat maakt ons onafhankelijk van het waterpeil in de vijver." Op dit moment is sprake van een testopstelling: het is de bedoeling om na dit seizoen een permanente oplossing te zoeken voor het probleem.



























