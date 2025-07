Efteling

Efteling presenteert reusachtige burger: 46 euro voor vier personen

FOTO'S De Efteling heeft een monsterburger opgenomen in het assortiment. Bij het Fabula Restaurant is vanaf vandaag de gigantische Familieburger verkrijgbaar, bedoeld voor vier personen. De maaltijd kost 46 euro, inclusief friet en een grote smoothiebowl. Looopings kreeg de kans om de nieuwe Efteling-specialiteit gisteren alvast te proeven.

De klassieke Amerikaanse burger op vers brood bevat huisgemaakte burgersaus, tomaat, augurk, sla en cheddar. Bezoekers snijden de burger zelf in stukken, dus het is ook mogelijk om er met meer of minder personen van te eten.

Bij de maaltijd horen een bakje gekruide friet én een grote smoothiebowl met vier rietjes: een freakshake van framboos, mango en aardbei. De Familieburger weegt in totaal zo'n 800 gram, waarvan ongeveer 650 gram hybride vlees: 70 procent rundvlees uit Brabant, aangevuld met 30 procent Europese erwtenvezels.



Voordeliger

In totaal telt de snack 2628 calorieën. Wie de burger door vier deelt, kan 657 calorieën bijschrijven. Per persoon kost het menu-item dan overigens 11,50 euro. Dat is voordeliger dan sommige reguliere gerechten zonder extra's.



Het is de bedoeling om de enorme lekkernij na het bestellen binnen een kwartier op tafel te krijgen. De Familieburger moet het paradepaardje worden van het vernieuwde Fabula Restaurant. "Het restaurant is eigenlijk een verborgen parel in de Efteling", vertelt horecamanager Dennis Krijgh aan Looopings.



Abonnementhouders

"Je kunt er heerlijk zitten. Abonnementhouders weten het te vinden, maar daggasten lopen er vaak nog aan voorbij." Door het assortiment te vernieuwen, hoopt men meer bezoekers aan te trekken.



Naast de Familieburger kwamen er nieuwe soorten reguliere burgers met rundvlees, falafel, kip, pulled pork of zalm. De laatste vier ingrediënten zijn ook in een saladebowl verkrijgbaar. Prijzen variëren van 9,50 tot 12 euro. "Door efficiënter om te gaan met de ingrediënten, hebben we het aanbod uit kunnen breiden", aldus Krijgh.