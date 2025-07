Efteling

Efteling wil andere bestemming voor voormalige camping: extra verblijfsaccommodaties

De Efteling wil een gesloten Kaatsheuvelse camping in de toekomst gebruiken voor het realiseren van extra verblijfsaccommodaties. Het attractiepark nam in 2019 camping Bernehoeve over, gelegen tussen vakantiepark Efteling Bosrijk en Golfpark De Loonsche Duynen, het voormalige Efteling Golfpark. Nu wordt het gebied nog geclassificeerd als kampeerplek.

Om er in de toekomst ook vakantiehuizen neer te mogen zetten, moet de bestemming van de grond veranderd worden. De gemeente Loon op Zand staat daar welwillend tegenover. Volgens de Efteling zijn er verder nog geen concrete plannen om iets met de grond te gaan doen.

De aanpassing vindt "uit voorzorg" plaats, zodat alle gronden in de omgeving gelijk worden getrokken wat betreft de bestemming. De huidige bouwwerken op het campingterrein worden in ieder geval gesloopt.



Tegenstanders

Bernehoeve sloot in 2019 na het overlijden van één van de eigenaren. De campingbazen waren felle tegenstanders van de uitbreidingsplannen van de Efteling. In 2021 is het bestemmingsplan na een langslepende juridische procedure alsnog goedgekeurd.



Minimaal 40 procent van het perceel moet groen blijven. Momenteel telt de Efteling bijna vierduizend bedden, verspreid over het Efteling Wonder Hotel, Efteling Bosrijk, Efteling Loonsche Land en het Efteling Grand Hotel. Men mag groeien tot maximaal 5800 bedden.