Attractiepark Toverland

Toverland gaat commerciële samenwerking aan met e-bike-fabrikant

Toverland is een commerciële samenwerking aangegaan met een e-bike-fabrikant. Leverancier Vers heeft een heuse Toverland E-Bike gelanceerd, bedoeld voor kinderen. Alleen de naam van het product heeft te maken met het Limburgse attractiepark: de firma betaalt om de term Toverland te mogen gebruiken. Verder is er geen linkje.

"Zij hebben ons benaderd voor dit partnerschap", legt een voorlichter van het pretpark uit. "We waren onder de indruk van de kwaliteit van hun producten en hoe ze de ontwikkeling van de Toverland E-Bike hebben opgepakt, dus we kijken terug op een mooie samenwerking."

Een Toverland E-Bike, voorzien van het logo en het embleem van het park, kost 2223 euro. Inmiddels is de elektrische kinderfiets online verkrijgbaar. Er hangt ook een exemplaar in Mundo Magica, de grote souvenirwinkel in entreegebied Port Laguna. Bezoekers kunnen de e-bike echter niet ter plekke aanschaffen.



Sensatie

Het vervoersmiddel, uitgerust met hydraulische schijfremmen en reflecterende banden, is bedoeld voor personen met een lengte van 140 tot 165 centimeter. Initiatiefnemer Vers noemt het "een perfecte keuze voor jonge fietsers die willen genieten van de sensatie van elektrische ondersteuning, zonder in te leveren op stijl of veiligheid".