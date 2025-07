Kermis

Video: dit zijn de topattracties van de Tilburgse kermis 2025

VIDEO De Tilburgse kermis staat jaarlijks garant voor enkele bloedstollende thrillrides, maar wat zijn dit jaar de toppers? Een videocompilatie van Looopings brengt de meest opzienbarende attracties in beeld. De grootste kermis van de Benelux duurt tien dagen, tot en met zondag 27 juli.

Enkele noemenswaardige blikvangers zijn de 80 meter hoge vrijevaltoren Fortress Tower, de gigantische booster Airborne, de interactieve darkride Laser Pix, de lunarix-arm Maximum, de gigantische schommel Phantom en de waterbaan Jim & Jasper's Wild Wasser en Entertainer, een carrousel met hangende, tollende gondels.

Helemaal nieuw is de attractie Maximus, een rondtollende schijf met naar binnen gekeerde gondels. De Tilburgse kermis telt dit keer ook opvallend veel darkrides en walkthroughs. Dat zijn Haunted Mansion, Thriller, Fun Factory, Fire Fighters, Boobytrap Hotel, Mexico, Adventure Bay, Kaleidoskop, Entia, Nightmare Castle, Rue de Paris, Cake Walk en Rescue.



Bon Voyage

Andere publiekstrekkers luisteren naar de namen Anubis, Disco Jumper XXL, Toxic, Aviator, Power Surge, Ghost Rider, Air Race Bungee, Happy Spider, Tornado, Aeronaut, Destroyer, Power Polyp, Time Machine The Coaster, Chaos, Energizer, Bon Voyage, Break Dance no. 1, Break Dance no. 3, Musik Express en Snow Jet.



Traditiegetrouw is er ook een nostalgische kermis met oude attracties, maar bijvoorbeeld ook het iconische vlooiencircus Through the Looking Glass en een expositie met miniatuurattracties. Op de Burgemeester Brokxlaan staat een kleine uitvoering van een splash battle: Rich-Duck. The Amazing Flying Pig zou van de partij zijn, maar het spel is vroegtijdig van de kermis gehaald voor aanpassingen.



Niet op tijd af

Ten opzichte van de initiële planning zijn er wel enkele zaken gewijzigd. Zo moesten de nieuwe spookhuizen Phantom Manor en Diablos Residenz verstek laten gaan. Ook de 24 meter hoge inversion-attractie XXXL was niet op tijd af voor een première in Tilburg.