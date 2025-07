Efteling

Efteling deelt nieuwe interieurbeelden van Efteling Grand Hotel: kamers, zwembad, restaurants

VIDEO Het nieuwe Efteling Grand Hotel is klaar om de eerste officiële gasten te ontvangen. Anderhalve week voor de publieksopening deelt de Efteling nieuwe interieurbeelden van het hotelcomplex. Nadat de afgelopen maanden alleen conceptafbeeldingen uit de computer werden getoond, zien we nu voor het eerst het eindresultaat in volle glorie.

Naast een reeks foto's produceerde men ook een dronevideo van de verschillende ruimtes. Achtereenvolgens komen de lobby, een gang, een kamer, de Magische Pendule, de restaurants, het zwembad en één van de winkels voorbij. Het filmpje eindigt met een uitzicht op watershow Aquanura vanaf het terras.

In totaal zijn er 140 kamers en suites met bij elkaar opgeteld 644 bedden. Dankzij het zeven verdiepingen tellende Efteling Grand Hotel kunnen bezoekers voor het eerst een accommodatie boeken binnen de parkgrenzen. De Efteling zet in op luxe en kwaliteit, met hogere prijzen dan bij bestaande hotels en vakantiehuizen rond het park.



Aan de rand

Men spreekt steevast over "een residentie met grandeur in het hart van de Efteling". Technisch gezien ligt het hotelcomplex uiteraard niet in het hart van de Efteling, maar aan de rand. De kamers hebben vier verschillende kleurenthema's, gebaseerd op het uitzicht: het Sprookjesbos, Aquanura, het Huis van de Vijf Zintuigen of de Pardoes Promenade.































Dronevideo