Kermis

Nieuwe kermishype: na piemelknuffels grijpen kermisbezoekers naar pluchen Satisfyers

FOTO'S Een pluchen Satisfyer is dé nieuwe hype op de Tilburgse kermis. Nadat de grootste kermis van de Benelux de afgelopen jaren overspoeld werd met piemelknuffels in alle soorten en maten, is er nu een vrouwvriendelijke tegenhanger: knuffels gebaseerd op de Satisfyer, een seksspeeltje.

Wie in Tilburg een kijkje neemt bij grijpautomaten, muntenschuivers, loterijen of andere spellenkramen, kan niet om de pikante, paarse knuffels heen. Ook op andere Nederlandse kermissen komt het pluchen speeltje al veelvuldig voor.

De Satisfyer is een luchtdrukvibrator met een herkenbare vorm. Omdat het gaat om een beschermende merknaam, staat op sommige knuffeluitvoeringen simpelweg de tekst "satisfy me". Andere Satisfyer-knuffels zijn merkloos.



Taboe doorbreken

De afgelopen jaren verwierf de Satisfyer een cultstatus. Het apparaat hielp bovendien het taboe op vrouwelijke masturbatie te doorbreken en de orgasmekloof te dichten, mede door de betaalbaarheid en verkrijgbaarheid in laagdrempelige winkels als Hema, Etos en Kruidvat.