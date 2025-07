Europa-Park Erlebnis-Resort

Feest voor de buitenwereld, frustratie achter de schermen: personeel Europa-Park klaagt over werkdruk en angstcultuur

Het uitbundige jubileumfeest in Europa-Park krijgt een vervelende nasmaak. Enkele dagen geleden vierde het grootste attractiepark van Duitsland het vijftigjarig bestaan. Nu pakt een Duits dagblad uit met verhalen van ontevreden medewerkers die klagen over een angstcultuur en een te hoge werkdruk. "Achter de vrijetijdswereld van Europa-Park broeit de spanning", schrijft Eßlinger Zeitung.

"Terwijl beroemdheden voor de schermen een feestelijk vijfgangenmenu voorgeschoteld kregen, zwol achter de schermen de kritiek aan op de arbeidsomstandigheden in het attractiepark." De krant sprak onder meer met een medewerkster die een boekje open doet over betalingsfouten en extreme werktijden.

Afgesproken bonussen zouden bijvoorbeeld stelselmatig niet worden uitgekeerd, totdat er klachten komen. Het personeelslid gelooft niet dat het een vergissing is: bij collega's zijn soortgelijke gevallen bekend. Werknemers die de Duitse taal niet machtig zijn, komen in de problemen: zij weten niet waar ze recht op hebben en hoe ze bedragen kunnen claimen.



Familiaire sfeer

De hr-afdeling van Europa-Park wordt geleid door Frederick Mack, de zoon van Jürgen Mack. Laatstgenoemde is de tweede zoon van oprichter Franz Mack. Voor de buitenwereld straalt het park een familiaire sfeer uit. Hr-directeur Mack sprak onlangs over een "opendeurbeleid" zonder hiërarchieën.



Dat wordt door personeelsleden ontkend. Zij voelen zich vaak geïntimideerd door hun managers. Er wordt ook meer gewerkt dan wettelijk is toegestaan. Zomerdagen van twaalf uur zijn geen uitzondering: langer dan de Duitse arbeidstijdenwet voorschrijft. Men leeft de wettelijk verplichte rusttijden tussen diensten niet altijd na.



Ondernemingsraad

Veel ontevreden medewerkers durven zich intern niet uit te spreken uit angst voor consequenties, reageert een woordvoerder van vakbond NGG. Soms wordt geprobeerd om een ondernemingsraad op te richten, maar die pogingen zijn tot nu toe steeds in de kiem gesmoord. Ook dan zetten managers de initiatiefnemers onder druk, zo is het verhaal.



Volgens Europa-Park bewijst het ontbreken van een ondernemingsraad juist dat er eigenlijk niets fout gaat. Een woordvoerder van de familie Mack benadrukt dat niemand bang hoeft te zijn en dat er regelmatig initiatieven zijn om personeelsleden meer bij beslissingen te betrekken. Meer dan de helft van het personeel werkt langer dan vijf jaar bij het bedrijf. Dat zou eveneens wijzen op een hoge tevredenheid.