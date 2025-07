Pleasure Beach Resort

Video: 92 jaar oude trein ontspoord in Engels pretpark

VIDEO In het Engelse pretpark Pleasure Beach is een 92 jaar oude trein ontspoord. Op Facebook verschenen beelden van een ritje over de smalspoorlijn van de Pleasure Beach Express, geopend in 1933. Het ging fout toen een hellingbaan, vastgemaakt aan één van de karretjes, tijdens het rijden per ongeluk naar beneden kwam.

Daardoor nam de nostalgische rondrit een onverwachte wending. "Heeft iemand het hen verteld?", klinkt het in een filmpje. Op de achtergrond is te zien hoe een passagier tevergeefs zwaait naar de machinist. Uiteindelijk komt het onderdeel vast te zitten tussen de rails, waardoor de wagons ontsporen en de trein tot stilstand komt.

"We zaten helemaal achterin, dus zelfs als we uit volle borst schreeuwden, had hij ons niet gehoord", schrijven de videomakers. De hellingbaan zou zijn losgekomen na het vertrek. Medewerkers hebben de passagiers na het voorval geëvacueerd. De schrik was groot, maar er vielen geen gewonden.