Baron-acteur Paul van Gorcum spreekt stem in voor nieuw pretpark Bommelwereld

VIDEO Acteur Paul van Gorcum heeft op zijn 91e nog een bijzondere klus te pakken. Het nieuwe Nederlandse pretpark Bommelwereld heeft hem ingeschakeld om zijn stem te lenen aan een personage. Van Gorcum vertolkt de rol van butler Joost, een dienstbare witte hond.

Joost komt voor in de stripverhalen van Olivier B. Bommel en Tom Poes, waar Bommelwereld op gebaseerd is. De bediende staat bekend om uitspraken als "Als ik zou vrij mag zijn" en "Het is allemaal heel betreurenswaardig". In het attractiepark in Groenlo verschijnt het karakter als een animatronic.

De stem van de bewegende pop wordt ingesproken door Van Gorcum. Het gaat naar verwachting om zijn laatste professionele acteerklus in zijn leven. "Maar ik weet niet, ik ben een doorzetter", zegt hij in een reportage van Omroep West.



Baron 1898

We kennen Van Gorcum als Baron Van Neemweggen uit Bassie & Adriaan en de stem van Gargamel uit De Smurfen. Sinds 2015 is hij te horen als mijnbaron Gustave Hooghmoed bij Efteling-achtbaan Baron 1898.