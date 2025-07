Sprookjeswonderland Enkhuizen

Sprookjeswonderland Enkhuizen sluit achtbaan niet uit: 'Wordt wel over nagedacht'

AUDIO Bouwt Sprookjeswonderland Enkhuizen over enkele jaren een eerste achtbaan? Het zou best kunnen dat bezoekers van het Noord-Hollandse familiepretpark op termijn een ritje kunnen maken in een kleinschalige rollercoaster. Dat vertelt directeur Mathijs de Vries in een aflevering van de Looopings Podcast.

Sprookjeswonderland begon decennia geleden met sprookjestaferelen, maar in de loop der jaren werden ook mechanische attracties als een schommelschip, een simulator en een oldtimerbaan toegevoegd. Het management merkt naar eigen zeggen dat kinderen tegenwoordig sneller verveeld zijn dan vroeger.

"Een aantal jaren terug hebben we wel geconcludeerd dat de beleving van een attractie toch anders is dan van een sprookjesuitbeelding", aldus De Vries. "En dat we ons iets meer moesten richten op de attracties." Dat werd haarfijn duidelijk in 2005, toen naast het sprookje van Pinokkio ook ponybaan Hoeve de Kleine Ruiter in gebruik werd genomen.



Halve minuut

"Wat zien wij dan? Dat Pinokkio een hele mooie uitbeelding is, maar inderdaad: als de mensen daar een halve minuut bij staan, is het op. En dan lopen ze weer door." Ondertussen zorgde de ponybaan juist voor veel langer vermaak. "Een langere verblijfsduur, ja, dat brengt toch weer geld in het laatje."



Om interessant te blijven, werd de horizon dus verbreed. In de toekomst zal het familiebedrijf investeren in zowel nieuwe sprookjes als attracties. Men sluit de komst van een achtbaan niet uit. "Een kleintje misschien", zegt de directeur erover. "Wie weet. Daar wordt wel over nagedacht."



Family coaster

Het park van 7 hectare heeft nog 1 hectare beschikbaar "waar we nog leuke dingen willen doen", zegt De Vries. Daar zou een bescheiden family coaster kunnen passen. "Wie weet komt daar wel eens een achtbaantje." Er is nog geen besluit over genomen.



De uitbreiding hoeft in ieder geval niet te zorgen voor honderdduizenden extra bezoekers: het doel is om Sprookjeswonderland de komende tijd gestaag te laten groeien. Op het gebied van sprookjes staan de verhalen van 1001 Nacht bovenaan het verlanglijstje.