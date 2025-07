Kermis

Video: stuntshow met motor op kermis in Uden gaat fout

VIDEO Op de kermis in het Brabantse Uden is deze week een bijzondere attractie te vinden: Infernal Varanne. Bezoekers kunnen kijken naar een stuntshow met motoren op een steile wand. Op Facebook laat een medewerker zien dat de stunts ook verkeerd af kunnen lopen.

Een filmpje toont hoe een stuntman de controle over zijn motor verliest en ondersteboven naar beneden valt. "Zoals u kunt zien aan de krassen in de ton gaat het ook weleens mis", schrijft omroeper Hans Bonnamy. "Elke kras is een herinnering aan een rijder die naar beneden is gevallen."

Verzekeren is geen optie, legt Bonnamy uit. "Gelukkig is de rijder oké." Hij is inmiddels weer te zien op de kermis. Infernal Varanne wordt gerund door een Franse stuntfamilie. De organisatie van de kermis noemt de komst van de zogeheten Motordrome "een wereldact".



Duizelingwekkende snelheid

Het zou gaan om één van de laatste traditionele Wall of Death-shows ter wereld. "In een houten ton van 10 meter hoog razen motoren verticaal tegen de wand op, op slechts centimeters van het publiek. Zonder handen, staand op het stuur, en met duizelingwekkende snelheid - dit is pure nostalgie en adrenaline in één."