Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands introduceert nieuw personage tijdens Wildsummer: gids van het licht

FOTO'S Bezoekers van het nieuwe zomerfestival in Wildlands Adventure Zoo Emmen kunnen een nieuw personage ontmoeten. Tot en met zondag 3 augustus vindt in de Drentse dierentuin bijna dagelijks Wildsummer plaats, met extra entertainment en activiteiten in het Afrikaanse parkdeel Serenga.

Het gezicht van het evenement is Jua: de gids van het licht. "Jua lijkt een gewone gids, maar is de levendige kracht achter het leven zelf", laat Wildlands weten. "Haar aanwezigheid brengt de natuur tot bloei en herinnert ons aan de verbinding met het licht dat alles laat groeien."

Ze dwaalt elke avond door Serenga, waar de oerelementen vuur, water, wind en aarde samenkomen. Het overkoepelende concept werd ontwikkeld door leverancier The Entertainment Crew. Wildsummer omvat verder onder meer een hippiemarkt, foodtrucks, djembé-sessies en interactieve fonteinen.