Plopsaland Resort Belgium

Kabouter Plop geeft uitsluitsel over iconische Plopsaland-attractie: Bos van Plop gaat weg én komt terug

De iconische bootjesdarkride Het Bos van Plop in Plopsaland Belgium gaat verdwijnen, maar fans hoeven niet te treuren. Het Vlaamse pretpark werkt namelijk aan een nieuwe versie van de geliefde attractie, die stamt uit het openingsjaar van het park. Dat onthult niemand minder dan Kabouter Plop zelf in een interview.

Het goedlachse Studio 100-personage, gespeeld door Walter de Donder, werd geïnterviewd door nieuwssite HLN naar aanleiding van de première van de Plopsa Droom Show in het Studio 100 Theater. Daar kreeg hij een vraag over het lot van Het Bos van Plop. De directie van Plopsaland zit al geruime tijd met de attractie in de maag.

Jaren geleden werd aangekondigd dat de vaartocht zou verdwijnen, maar later kwam men terug op die beslissing. Algemeen directeur Carl Lenaerts vertelde vorig jaar dat er nog geen beslissing genomen was over de toekomst van de Plop-attractie. Hij beloofde wel dat hij de nostalgische en emotionele waarde niet zou onderschatten.



Verklappen

Kennelijk heeft Kabouter Plop zelf inmiddels uitsluitsel gekregen over de plannen. "Zal ik het nu verklappen? Het gaat weg... Maar het komt terug!", luidt zijn antwoord. Het idee is om de attractie volledig te vernieuwen. "Ja, helemaal. Het wordt top." Kabouter Klus, gespeeld door Aimé Anthoni, vindt dat de attractie het verdient. "Plopsaland zonder die attractie is niet Plopsaland."



Het Bos van Plop opende in 2000 als opvolger van de bijendarkride Apirama uit 1979. Scènes met bijtjes werden toen vervangen door taferelen met kabouters. Het transportsysteem gaat dus al 46 jaar mee. Plopsaland is op dit moment ook druk bezig met een ander groot project: later dit jaar moet de bouw van een vliegsimulator starten.