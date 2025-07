Walibi Holland

Bah: dode rat ligt weg te rotten in telefoonbak Walibi Holland

Bezoekers van Walibi Holland zijn onlangs geconfronteerd met een dode rat. Bij verschillende achtbanen in het park staan grote doorzichtige bakken met kapotte telefoons, om bezoekers te waarschuwen dat ze geen losse voorwerpen mogen meenemen. In de bak bij rollercoaster Goliath was ongedierte gekropen.

Dat is te zien in een komisch filmpje op TikTok. Het liep voor de rat niet goed af: het dier kwam vast te zitten tussen de mobieltjes. Videobeelden laten zien hoe het beest daar ligt weg te rotten. "Walibi thanks voor de tip, geen kleine dieren in je zakken meenemen", schrijft de filmer.

Goliath is de hoogste en snelste achtbaan van Nederland, met een hoogte van 47 meter en een topsnelheid van 106 kilometer per uur. "Let op! Haal al je losse voorwerpen uit je zak", staat op de waarschuwingsbak. "Anders doet Goliath het voor je!"