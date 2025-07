Attractiepark de Waarbeek

Video: voormalige Toverland-act maakt eenmalige comeback in pretpark de Waarbeek

VIDEO Een populaire act die voorheen te zien was in Attractiepark Toverland, keerde dit weekend eenmalig terug in Attractiepark de Waarbeek. Tijdens een besloten feest verscheen onaangekondigd kinderduo Bertus & Jaapie op het podium. Van 2018 tot en met 2021 waren de entertainers vaste gasten tijdens het halloweenseizoen in Toverland.

Daarna werd niets meer van de toverbroertjes vernomen. Vrijdagavond maakten ze plotseling hun opwachting in de Waarbeek in Hengelo, waar na sluitingstijd de 35e verjaardag van Looopings-hoofdredacteur Wessel Wit werd gevierd. De reünie ontstond als een ludiek idee.

Hoewel Bertus & Jaapie in Toverland vooral jonge fans hadden, bestond het publiek dit keer louter uit volwassenen. Zij kregen een geïmproviseerde show voorgeschoteld, met de melige humor waar het duo om bekend stond.



Het Spookmuseum

Ook bijna vier jaar na de laatste Bertus & Jaapie-voorstelling bleken de songteksten van nummers als Toveren en Het Spookmuseum nog goed in het collectieve geheugen te zitten. Een compilatie van het verrassingsoptreden is terug te kijken op YouTube.



Speciaal voor het Waarbeek-feest was ook gezorgd voor onder meer een rodeostier, een pretparkmuziekbingo en meet-and-greets.