Efteling

Efteling-attracties vallen soms stil door regionale spanningsdip, maar daar kan het park weinig aan doen

Een regionale spanningsdip zorgt af en toe voor problemen in de Efteling. De afgelopen maanden is het meermaals gebeurd dat attracties in het Kaatsheuvelse sprookjespark stilvielen door een dip in het elektriciteitsnet: een tijdelijke verlaging van de spanning. De kans op dergelijke storingen is het grootst op zonnige dagen.

Dan wekken huishoudens en bedrijven namelijk veel energie op met zonnepanelen. "Om te voorkomen dat de spanning te hoog wordt, kan de netbeheerder de basisspanning verlagen, zodat iedereen de eigen opgewekte energie kwijt kan", legt een woordvoerster van de Efteling uit in gesprek met Looopings.

Dit doen alle netbeheerders sinds er veel zonnepanelen worden gebruikt. "Dus ook die van onze regio." De aanpassing is echter een inschatting, afhankelijk van de opgewekte energie via zonnepanelen. "Als die inschatting niet helemaal optimaal is, kan er even een spanningsdip ontstaan wanneer de vraag net hoger is dan het aanbod."



Vanuit veiligheid

De voorlichtster bevestigt dat dergelijke dips de afgelopen periode "een paar keer" hebben gezorgd voor het stilvallen van attracties. "Vanuit veiligheid kunnen inderdaad sommige attracties niet draaien als er een spanningsdip is." In een aantal gevallen moeten dan ook evacuaties plaatsvinden.



"Dit is een paar keer voorgekomen sinds de zon weer schijnt en de netbeheerder daarop inspeelt." De Efteling benadrukt dat er "goed contact" is met de netbeheerder én dat de veiligheid nooit in het gedrang is. Er zou in ieder geval geen sprake zijn van een structureel probleem, aldus de woordvoerster.



Megabatterijen

"Daarnaast heeft het in ieder geval niets te maken met onze eigen zonnepanelen of ons eigen energiemanagementsysteem." De Efteling beschikt sinds vorig jaar over twee megabatterijen op het parkeerterrein, ter waarde van 3 miljoen euro.



Dat was noodzakelijk omdat het Brabantse stroomnet vol is. De batterijen hebben elk een capaciteit van 3 megawattuur. Als de zonnepanelen in het park meer opwekken dan er gebruikt wordt, kan die stroom worden opgeslagen in de batterijen. Dat zorgt voor minder piekbelasting.