Limiet bereikt: Efteling stopt ticketverkoop schoolreisjes om overlast tegen gaan

De Efteling verkoopt voor 2025 geen schoolreistickets meer aan het voortgezet onderwijs en het vervolgonderwijs. Middelbare scholen die dit jaar nog een schoolreisje willen plannen naar het Kaatsheuvelse attractiepark, komen bedrogen uit. Dat geldt ook voor mbo- en hbo-instellingen en universiteiten. De belangrijkste reden: schoolreizen kunnen zorgen voor irritaties.

Wie denkt aan schoolreizen in een pretpark, ziet waarschijnlijk grote groepen krijsende kinderen of schreeuwende jongeren voor zich. Om die reden hanteert de Efteling tegenwoordig een maximumaantal schoolreizen per dag. De limiet werd jaren geleden ingevoerd vanwege de coronamaatregelen, maar daarna werd besloten om eraan vast te houden.

"Sinds de coronaperiode hanteren we een maximumaantal schoolreizen per dag", legt een voorlichtster uit. "Daarna hebben we deze werkwijze aangehouden omdat we zien dat schoolreizen invloed hebben op de gastbeleving." Reguliere bezoekers kunnen zich ergeren aan schoolreizen. Met name middelbare scholieren zijn berucht om overlast.



Uitverkocht

Op de Efteling-website valt nu te lezen dat de kaartverkoop is gestopt. "Inmiddels zijn de schoolreizen voor voortgezet onderwijs, mbo, hbo en wo voor 2025 uitverkocht", luidt de uitleg. Reeds geboekte schoolreizen gaan door. Ook voor het basisonderwijs zijn nog toegangsbewijzen te koop, vanaf 17 euro per persoon.



"We weten uit onderzoek dat schoolreizen invloed hebben op de gastbeleving", vult de woordvoerster aan. "Dat houden we dus goed in de gaten." Wat ook meespeelt, is het beheersen van het totale aantal bezoekers.



Natuurvergunning

De Efteling mag volgens de huidige natuurvergunning maximaal vijf miljoen individuele bezoekers per jaar ontvangen. In 2024 waren dat er al 4,9 miljoen. Als de grens overschreden wordt, moet men een boete betalen. Het stoppen met de verkoop van schoolreiskaarten kan dan helpen. "In de huidige situatie draagt het eraan bij."