Funny-World

Rookwolk boven Duits pretpark: brand uitgebroken in attractieloods

Het Duitse kinderpretpark Funny-World is getroffen door een brand. In het attractiepark, gelegen in Zuid-Duitsland, brak vanochtend kort voor 10.00 uur een brand uit in een loods met attracties. Het vuur sloeg over na een nabijgelegen souvenirkraam. De poorten waren op dat moment nog gesloten.

Een rookwolk was vanaf grote afstand te zien. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen op naastgelegen gebouwen. Tijdens het blussen liep een brandweerman brandwonden op. De politie doet onderzoek naar de oorzaak.

Autoriteiten schatten de materiële schade op enkele honderdduizenden euro's. Vanwege de calamiteit moest Funny-World zaterdag gesloten blijven. Op social media meldt het management dat het park in ieder geval tot zondagmiddag dicht zal zijn.



Zo snel mogelijk

"We zetten alle middelen in om zo snel mogelijk weer open te gaan", luidt de verklaring. Funny-World omvat meer dan vijftig attracties voor kinderen, zowel binnen als buiten. De bestemming ligt enkele minuten rijden van Europa-Park, het grootste attractiepark van Duitsland.