Efteling

Efteling-vlogger Bart Baan stopt met maken van Efteling-video's

VIDEO Een bekende Efteling-vlogger stopt na acht jaar met het maken van Efteling-filmpjes. Bart van Iersel (21), beter bekend als Bart Baan, heeft besloten om het Kaatsheuvelse attractiepark achter zich te laten. Hij wil zijn merk verbreden, dus in het vervolg verschijnen video's op zijn kanaal die niet per se gerelateerd zijn aan de Efteling.

Dat bevestigt Van Iersel aan Looopings. In een videoboodschap vertelt hij dat hij al langer twijfelde over zijn Efteling-content. "Ik had al een tijdje dat ik dacht: dit is het niet helemaal meer. Dit is niet meer wat we ooit hebben gedaan. En dat merkte ik ook aan jullie reacties."

Daarom gooit de youtuber het in het vervolg over een andere boeg, zonder een focus op de Efteling. Achter de schermen worden daar nu voorbereidingen voor getroffen, legt Van Iersel uit. Om die reden verschenen de afgelopen twee maanden geen video's meer op het Bart Baan-kanaal.



Sprookje

De laatste video kwam online op 14 mei, bij de opening van het nieuwe Efteling-sprookje De Prinses op de Erwt. Fans van Bart Baan moeten nog even geduld hebben om het nieuwe concept te zien. "Wanneer het af is, dat weet ik niet"



De contentmaker heeft op dit moment ruim 34.000 abonnees op YouTube. Zijn grootste concurrent Niels Kooyman scoorde onlangs zijn 70.000e abonnee. Van Iersel werkt ook voor socialmediabureau Plan de Campagne, waarvoor hij TikTok-filmpjes maakt.