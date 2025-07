Phantasialand

Foto's: kijk binnen in het nieuwe pannenkoekenrestaurant van Phantasialand

FOTO'S Een nieuw gedeelte van Phantasialand is af. Het Duitse pretpark heeft deze maand het pannenkoekenrestaurant Phenie's Shakes & Pancakes geopend. Op de kaart staan zoete pannenkoekenspecials en shakes. Bezoekers wanen zich in een fantasiewereld vol kleurrijke decors, zo is te zien op foto's van Looopings.

Het interieur wordt gekenmerkt door ronde vormen, met veel buizen, trechters en hangende lampen. Er staan manden, potten en flesjes met elixers. Ook aan de buitenkant komen de speelse, ronde vormen terug, met paddenstoelachtige scheve daken en torentjes. Eén van een blikvangers is een ronde zitruimte met een glazen koepeldak.

Het gaat om een ontwerp van Stefan Blonk van Studio Blonk, die eerder al verantwoordelijk was voor de toiletten in themagebied Berlin en de vernieuwde Mexicaanse straat naast Klugheim. Voor de thematiek schakelde Phantasialand verschillende leveranciers in: Eye-Opener Decors, Van Heemskerk Decor en Universal Rocks.



Luchtige torens

Pannenkoeken worden geleverd als luchtige torens: een grote stapel met toppings en zoete sauzen. De prijzen variëren van 17 tot 21 euro per gerecht. Naast tien reguliere opties zijn er ook drie kindergerechten, van 12 tot 14 euro per stuk.



Phantasialand beschrijft het zelf als "kunstige pannenkoeken die als zoete toverbergen de lucht in rijzen". "En dat allemaal op een plek waar de vloer op deeg lijkt en de lampen als glazuur van het plafond druppelen." De zogenoemde Candy-Shakes gaan voor 16,50 tot 21 euro over de toonbank.



Toiletten

Phenie's Shakes & Pancakes is een bedieningsrestaurant met inpandige toiletten, gelegen aan de oever van de Mondsee: het Maanmeer in parkdeel Fantasy, in de buurt van Wuze Town. Phantasialand noemt de locatie de "Tal der Wuze": de Wuze-vallei.



De naam van het etablissement verwijst naar de vrouwelijke draak Phenie, één van de zes parkmascottes. Naast het restaurant bevindt zich het nieuwe afhaalpunt Milch Smoothies, waar vier soorten milkshakes op het menu staan. Ze kosten 6 tot 7,50 euro per stuk.