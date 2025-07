Efteling

Aan het werk bij zijn creatie: Efteling-ontwerper Jeroen Verheij op de werkvloer bij Danse Macabre

FOTO'S Efteling-bezoekers hebben gisteren niemand minder dan ontwerper Jeroen Verheij tegen het lijf kunnen lopen. De 52-jarige hoofdontwerper van Danse Macabre was vrijdag aan het werk bij zijn eigen creatie. Daar dwaalde hij rond in en om de Abdij van Capelle van Kaatsheuvel.

Het gebeurt vaker dat kantoorpersoneel van de Efteling even op de werkvloer staat. Managers en directieleden helpen regelmatig mee bij attracties, restaurants, winkels of verblijfsaccommodaties. In het geval van Verheij was de klus uiteraard extra toepasselijk, omdat hij de belangrijkste creatieve geest was achter de ontwikkeling van Danse Macabre en griezelgebied Huyverwoud.

Vrijdag was hij even een onheilspellend lid van de familie Charlatan, in de herkenbare Huyverwoud-personeelskleding. Werknemers van Danse Macabre spelen een rol: ze krijgen de opdracht om zich bewust nors en duister te gedragen. Dat past bij het verhaal achter de beleving.



O.J. Punctuel

Voor Verheij is dat geen probleem: hij heeft veel acteerervaring. Voordat hij aan de slag ging op de ontwerpafdeling van de Efteling, werkte hij al als entertainer in het park. We kennen hem onder meer als de personages IJzige IJsbrand, Nadir de Kwakzalver, Statige Stuurman en O.J. Punctuel.