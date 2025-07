Duinrell

Terug van weggeweest: Duinrell opent Spiegelhuis met lachspiegels en effecten

FOTO'S Een nostalgische attractie in Duinrell is terug van weggeweest. Bezoekers van het Wassenaarse pretpark kunnen sinds deze week een kijkje nemen in het Spiegelhuis, dat vol hangt met lachspiegels in alle soorten en maten.

De beleving bevindt zich aan het begin van de Promenade, waar vroeger een feestwinkel gevestigd was. In een ver verleden - in de jaren tachtig en negentig - werd de ruimte al gebruikt als spiegelpaleis. Nu is de klassieker terug in Duinrell.

Het moet volgens het park zorgen voor een "lachwekkend begin van je Duinrell-dag", met "tientallen vervormspiegels en kleurrijke lichteffecten". "Rare vormen, lange benen, mini-hoofden: het Spiegelhuis is de ideale locatie voor de jouw grappigste Duinrell-foto", zo luidt de beschrijving.